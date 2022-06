Cele 2 blocuri ANL din comuna Slobozia Conachi sunt gata si asteapta chiriasii

Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a receptionat, zilele trecute, in comuna Slobozia Conachi, 20 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.Locuintele (9 garsoniere si 11 apartamente cu 2 camere) au fost construite pe un regim de inaltime P+2E (parter+2 etaje), valoarea obiectivului de investitie fiind de 4.462.680,46 lei (inclusiv TVA).Pana in prezent, in judetul Galati, ANL a finalizat, in cadrul aceluiasi program, 992 de unitati locative in localitatile Galati (828 de unitati ... citeste toata stirea