Celebrul musical "Sunetul muzicii", in weekend, la Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati

Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati deschide Stagiunea 2022-2023 cu celebrul musical "Sunetul muzicii".Astfel, sambata, 1 octombrie, si duminica, 2 octombrie, ora 18:30, galatenii vor putea asculta frumoasele cantece compuse de Richard Rodgers, pe versuri de Oscar Hammerstein II, care au facut inconjurul lumii: "Do-Re-Mi", "My favorite things", "Edelweiss", "Climb erevy mountain".Prezentat pentru prima data pe Broadway, in anul 1956, musical-ul are la baza povestea reala ... citeste toata stirea