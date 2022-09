Lista scolilor din Galati care primesc bani pentru reducerea abandonului scolar

In data de 20.09.2022, Ministerul Educatiei si Inspectoratul Scolar Judetean Galati au incheiat Acordul privind implementarea investitiilor specifice Schemei de Granturi din cadrul Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS), finantate prin Componenta C15 - Educatie a Planului National de Redresare si Rezilienta in Romania, Inspectoratul Scolar Judetean Galati dobandind calitatea de agentie de implementare a proiectelor depuse de catre scolile din judet in cadrul acestui ... citeste toata stirea