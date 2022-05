Refugiatii ucraineni care mor in timp ce se afla in Romania pot fi inhumati gratuit in cimitirele din Galati

Autoritatile din Galati au pregatit un proiect de hotarare prin care efugiatii ucraineni care mor, din diverse cauze, pe teritoriul orasului, sa poata fi inhumati gratuit in cimitirele din oras. "Sunt persoane aflate in situatii deosebite, fara venituri financiare", afirma reprezentantii Primariei. Avand in vedere situatia generata de conflictul armat din Ucraina si faptul ca cetatenii straini care vin din zona respectiva in municipiul Galati sunt persoane aflate in situatii deosebite, fara ... citeste toata stirea