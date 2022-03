Un galatean a cultivat canabis in propriul apartament. Ce au descoperit anchetatorii la perchezitie VIDEO

Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, urmand sa fie propus astazi la arestare sub acuzatia de trafic de droguri. Anchetatorii au stabilit ca acesta improvizase in propriul apartament o instalatie pentru cultivarea canabisului. Pe 17 martie, procurorii DIICOT Galati au retinut pentru 24 de ore un barbat sub acuzatia de trafic de droguri de risc in forma continuata, in stare de recidiva.Masura a fost dispusa dupa ce, la aceeasi data, a fost efectuata o perchezitie ... citeste toata stirea