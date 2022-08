Ziua Marinei la Galati. Parada militara, jocuri, jonglerii, lasere si lumini

In acest an, de Ziua Marinei, galatenii vor avea parte de multe surprize: parada navala, animatie stradala cu statui vivante, jocuri marinaresti si intreceri, muzica si dans, spectacol cu jonglerii cu foc, show de lasere si lumini. Potrivit programului stabilit de autoritatile locale, in zilele de 14 si 15 august 2022 vor avea loc pe Faleza Dunarii o serie de evenimente cu ocazia Zilei Marinei.Este vorba despre parada navala, ceremonii militare si religioase, lansarea crucii de flori, ... citeste toata stirea