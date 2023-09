Mesajul arborat de gruparea Uniți sub Tricolor ("Kosovo e Serbia") a condus la întreruperea meciului dintre România și Kosovo.

E aceeași grupare care a fost protagonista unor incidente grave și la meciul dintre Andorra și România.

Turbulenții din gruparea Uniți sub Tricolor sunt suporterii ultranaționaliști ai tricolorilor, îmbrăcați mereu în negru și puși pe scandal sub umbrela patriotismului. Chiar și după suspendarea meciului cu Kosovo, pe pagina de facebook a grupării a apărut mesajul

V-am spus-o și la Priștina,

Va spunem si aici:

kosovo E SERBIA!

Principalul membru fondator al grupării extremiste "Uniți sub tricolor" este George Simion, actualul președinte AUR.

Simion a admis mândru că a contribuit la formarea organizației care distruge sistematic meciurile de fotbal ale naționalei, cauzând până acum mai multe sancțiuni grave.

Un alt membru important este Andrei Preda, zis Gogoașă, suporterul FCU Craiova renumit pentru incidentele pe care le-a provocat pe stadioane. Este cel care a "negociat" cu oamenii de ordine după întreruperea partidei.

Mesajul de pe fb al grupării

"Nu sunt liderul (n.r Uniți Sub Tricolor)! Dar am participat la fondarea acestei structuri, pentru că naționala nu avea o susținere coagulată. Am mers cu UST alături de naționala de tineret la Euro U21 din Italia, unde am descoperit, în sfârșit, o echipă senzațională, care m-a făcut să iubesc din nou fotbalul. Deșteaptă-te, române! cântat pe stadionul semifinalei mi-a redat cheful și sensul pentru acest sport", declara George Simion în 2020, după ce și-a asigurat alegerea în Parlamentul României.

