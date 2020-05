Transferul care putea sa-i schimbe cariera lui Gica Hagi

Ziare.

Era 1983 si Hagi juca pentru Sportul Studentesc, insa mutarea nu s-a realizat din cauza restrictiilor impuse de regimul comunist."Dupa un amical jucat in 1983, directorul Corsi si antrenorul Se Sisti mi-au zis ca m-au placut. Au incercat sa ma transfere, dar nu au reusit", a spus Hagi intr-un interviu acordat in Corriere dello Sport."Regimul comunist nu permitea nimanui sa plece in aface in acei ani. Imi pare rau ca Ianis a plecat de la Fiorentina, dar oficialii viola n-au avut rabdare cu el", a continuat "Regele".1982-1983 Farul Constanta1983-1987 Sportul Studentesc1987-1990 Steaua Bucuresti1990-1992 Real Madrid1992-1994 Brescia1994-1996 Barcelona1996-2001 GalatasarayI.G.