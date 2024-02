Gică Craioveanu, la 56 de ani: "M-am și îndrăgostit, ceea ce e și mai frumos" De ce s-a simțit umilit

Gică Craioveanu, fostul fotbalist al echipei naționale, care a făcut istorie în Spania la echipe precum Sociedad sau Villereal, împlinește 56 de ani.

El este născut pe 14 februarie 1968 la Hunedoara, însă se declară iremediabil îndrăgostit de Craiova.

Gică Craioveanu spune că se simte foarte bine la 56 de ani, mai ales că are o iubită care îl apreciază: "Sunt mai bine decât anul trecut, că am avut niște probleme cu o anemie tâmpită, dar acum sunt chiar ok. Poate printre cele mai bune momente ale vieții. M-am și îndrăgostit, ceea ce e și mai frumos, așa că este perfect", a declarat Craioveanu pentru fanatik.

Fostul fotbalist deplânge situația în care a ajuns Universitatea Craiova sub comanda bulgarului Petev: "Bine că am câștigat cu Sepsi, dacă nu câștigam eram într-o situație foarte complicată cu privire la play-off. S-a câștigat cu Sepsi, s-a luat cât de cât o gură de oxigen, dar sincer mă așteptam la mult mai mult. Antrenorul venea pe cai mari, are un CV foarte bun, dar uite că nu a fost capabil. Practic este printre cele mai slabe momente ale Craiovei cu Petev ca joc și ca rezultate".

Craioveanu povestește când s-a simțit umilit: "Am fost foarte afectat pentru că mie nu mi s-a întâmplat ca jucător să fiu așa umilit, să mă umilească o echipă acasă ca FCSB. Toată lumea știe că este un meci al orgoliilor, un meci pe care toată lumea îl așteaptă cu sufletul la gură. Este unul dintre meciurile anului și echipa nu a fost capabilă să ofere o imagine bună, asta m-a dezamăgit".