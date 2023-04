Gigi Becali și Alexandru Tudor, în primele rânduri la slujba de la Catedrala Patriarhală

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat vineri, la Catedrala Patriarhală, Slujba Prohodului Domnului.

La slujbă au asistat Gigi Becali, patronul FCSB, și fostul arbitru Alexandru Tudor, angajat la FCSB.

Gigi Becali a stat pe durata întregii Slujbe în genunchi, în imediata apropiere a preoților, iar Alexandru Tudor a făcut parte din corul bărbaților.

Gigi Becali a recunoscut că s-a apropiat cel mai mult de divinitate în perioada în care a fost închis.

”Nu le spun ca să mă mândresc, ci ca să înțeleagă. Cel mai apropiat am fost de Hristos în temniță, acolo când eram închis și eram numai cu el. Eu ceream tot timpul că Doamne, scapă-mă, că m-am făcut bun, m-au dus să mă mântuiască cu forța și într-o zi am citit Prohodul Maicii Domnului, eu nici nu știam pe vremea aia că există așa ceva, spre rușinea mea. Am cântat la 2:00 noaptea, de unul singur, am mulțumit că nu m-a eliberat că altfel nu-l mai cântam în noaptea aia. Eram singur lângă altar, scria că Toată ziua am fost cu voi, dar ați venit ca la un tâlhar”, a afirmat Gigi Becali.

Alexandru Tudor