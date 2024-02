Gigi Becali, acuzat că e "țepar": "Dacă sunt bani de semințe, de ce nu ne plătești?"

Gigi Becali s-a apucat și el să construiască blocuri, prin intermediul uneia dintre fiicele lui, Alexandra.

Firma Alexandrei Becali a fost însă dată în judecată pentru neplata unei facturi de 260.000 de lei, aproximativ 55.000 de euro.

Patronul firmei care se consideră păgubite, Ionuț Deac, a explicat pentru CanCan cum s-a ajuns în această situație:

Chestia asta este de un an de zile. Am făcut toată lucrarea acolo, s-a făcut situația de lucrări, s-a acceptat toată situația. S-au pus facturile, nu a zis nimeni nimic. După un timp, nu a mai vrut să ne plătească. Li s-a părut lor că le-am luat prea mult. Noi am construit și la domnul Dragomir, cu aceeași treabă, aceeași bani, nu am păcălit pe nimeni, ne-am făcut treaba. Chiar din contră, noi am luat șantierul când arăta ca după război.

Domnișoara Alexandra Becali ne-a spus că o să ne dea chiar și un bonus la sfârșit. Ne-am ocupat, am construit, am terminat lucrul și acum ne spune că nu ne mai plătește facturile că li se pare că ne-au plătit cam mult. Lucările au fost la blocurile dânsei din Pipera.

Am văzut că domnul Becali a zis că ăștia sunt bani de semințe. Păi să ne plătească atunci. Noi nu am înjurat, nu am jignit, vrem doar ca munca să fie plătită. Ea nu ne-a zis m-ați înșelat, m-ați furat… Pur și simplu nu ne-a mai răspuns la telefon și s-a închis tot. A dispărut! Am vorbit cu avocatul lor, dar el nu prea știa ce se întâmplă. Chiar am muncit acolo. Am ținut la această lucrare, ne-am gândit la o colaborare. Noi suntem o firmă mai mică, nu suntem milionari ca ei, dacă muncim trebuie să ne plătească. Pai dacă sunt bani de semințe, de ce nu ne plătești?