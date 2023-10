Ce i-a făcut Gigi Becali unui cunoscut europarlamentar român: "Bă, mută oile de aici!"

Gigi Becali „stă gard în gard” cu Rareș Bogdan, cei doi locuind în Pipera. Europarlamentarul a povestit într-un interviu acordat pentru ProSport ce face patronul de la FCSB când e acasă și ce a pățit din cauza oilor lui.

„Atunci când mai rămân în weekend și mă vede prin curte, mă aude. «Ce faci, Rareș? Ești pe aici?» Aduce o brânză, aduce un ou. Băi, haideți să mâncați niște căpșuni. Are solariile alea mari. I-am zis «bă Gigi, mută oile, că sunt spre dormitorul meu».

Le-a dus la margine, la Pipera, are trei sferturi din tot ce e acolo. El are teren mare acolo. I-am zis că valorează 15 milioane (n.n. de euro). Mănâncă fructe de prin curte, nu le stropește, e figură”, a povestit Rareș Bogdan.

”Eu beau numai lapte de oaie și de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel și numai forță am. În plus, am și o grădină cu legume și pomi fructiferi. Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot la pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci. Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele și mă liniștesc”, a spus și Gigi Becali.

