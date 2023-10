Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman în cantonamentul naționalei. Ce i-a spus atacantul FCSB-ului

Florinel Coman n-a fost utilizat de Edi Iordănescu în meciul cu Belarus, stârnind furia patronului de la FCSB.

Atât de supărat a fost Becali încât a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe fotbalistul său în cantonamentul naționalei.

„Coman la ora asta, când pune piciorul pe minge, când a primit-o, cu o singură mișcare pe care o face el, este pericol de gol. Prima mișcare pe care o face imediat intră, ori driblează, ori dă la poartă, ori dă pasă de gol, ori mai driblează și dă pasă de gol. Orice minge care ajunge la Coman e pericol de gol.

Eu l-am întrebat dacă s-a certat. A zis că nu, că nu e supărat, că el își vede de treaba lui. A mai spus că a zis ‘Eu am treaba mea la FCSB. Când mă cheamă la echipa națională, mă antrenez.

Treaba lui. Să facă ce vrea’. Adică nu este afectat, nu are niciun conflict. Sincer, m-am uitat, am văzut că nu e niciun jucător de-al meu și nu mă interesa că nu era. Dar Coman, nu avea voie să lipsească. Și atunci am zis de ce să mă uit?

Pe cuvântul meu dacă m-am uitat. M-am enervat! Cum să nu îl bagi pe Coman? Hai că nu îl bagi pe Olaru, treaba ta. Dar Coman?

Și atunci nu m-am uitat și la ora 2 m-am sculat, am apăsat puțin pe telefon și am văzut 0-0. Și am zis Domnul a făcut dreptate. Face dreptate Domnul când batjocorești oameni”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

