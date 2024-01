Gigi Becali, despre posibilul transfer de la FCSB la Dinamo: ”Deja încep să mă enervez”

Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o reacție categorică atunci când a comentat un posibil transfer al atacantului italian Andrea Compagno (27 de ani) la Dinamo.

„Tată, eu nu știu nimic și nici nu mă interesează ce a spus Nicolescu ăla, că a vorbit el cu Meme sau nu mai știu ce. Cu mine nu a vorbit nimeni, iar Compagno trebuie să se decidă unde pleacă în străinătate. Deja încep să mă enervez când zi de zi tot sunt întrebat de Compagno.

Ca să îl transferi pe Compagno de la FCSB trebuie ca eu să fiu de acord cu suma de transfer, iar tu, ca echipă, trebuie să ai și bani să îi plătești salariul lui Compagno. V-am mai spus că eu am acceptat ofertele pentru el. Aștept să se decidă mai repede. Nu mă mai întrebați cai verzi pe pereți de Dinamo. Hai să fim serioși!” a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.

”Eu am avut deja o discuție cu oficialii Stelei. Dar nu știam situația asta nouă. O să reiau discuțiile. Am avut o discuție cu MM Stoica despre Compagno, dar acum două zile cred că situația lui era alta, dar știam că are ofertă și că va pleca afară”, spusese Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo.