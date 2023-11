Ofertă pentru FCSB. Câte milioane de euro sunt pe masa lui Gigi Becali

Gigi Becali poate vinde FCSB oricând dorește. Cel puțin asta susține omul de afaceri, care a dezvăluit și ce sumă a fost pusă pe masa lui.

„Eu o scot la capăt. Eu am, pot să o vând. Dau un telefon oricând și o dau. Mi-a zis: «Domnule, oricând vrei să o dai, ai 50 de milioane!». Și o dau imediat. O dau cu 50 fără datorii, tot o dau. Deci eu am soluții, ei nu au soluții. Dinamo nu are. Craiova nu are, nu ai văzut, Rotaru se roagă să o dea gratis. De mine se roagă să o dau cu 50”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a devenit oficial patron al FCSB-ului în urmă cu 20 de ani, pe 23 ianuarie 2003.

Echipa patronată de el a câștigat de cinci ori campionatul, ultima dată în 2015.

