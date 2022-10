BUNURI CONTRAFACUTE IN VALOARE DE CIRCA 500.000 DE LEI, CONFISCATE LA GIURGIU

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, in acest sfarsit de saptamana, cantitatea de 1.984 de bunuri constand in articole vestimentare, incaltaminte si parfumuri, care purtau insemnele unor marci cunoscute si prezentau suspiciuni de contrafacere.In acest sfarsit de saptamana, la diferite intervale de timp, politistii de frontiera giurgiuveni au oprit pentru control, pe sensul de intrare in tara, mai multe mijloace de transport.Astfel, ... citeste toata stirea