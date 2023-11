Mosii de toamna (Sambata mortilor) reprezinta ziua in care se face celebrarea sufletelor celor adormiti. In calendarul ortodox, aceasta celebrare se tine inainte de inceperea Postului Craciunului, de obicei in prima sambata din luna noiembrie sau in ultima din luna octombrie. Nu multi stiu insa ca Mosii de toamna sunt asociati cu Sfantul Dumitru si in popor se mai numesc si "Mosii de Sumedru".In ziua "Mosilor de toamna" se face pomenirea celor adormiti. Este cunoscuta si sub denumirea de ... citeste toata stirea