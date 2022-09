DIN NOU, ACCIDENT. DE ACEASTA DATA, PE DN 5 (VIDEO)

Tot mai multe evenimente rutiere sunt inregistrate, in ultima perioada, pe soselele din Giurgiu si, din pacate, in multe cazuri, aceste evenimente se soldeaza cu victime.Cel mai recent accident este cel inregistrat marti pe DN 5, la Remus:"Un barbat si o femeie au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s-a produs in aceasta dupa-amiaza, pe DN5, in localitatea Remus, pe sensul de mers spre capitala. In eveniment au fost implicate doua autoturisme. Persoanele ranite ... citeste toata stirea