TRAFICANEsI DE DROGURI GIURGIUVENI, LUAEsI CU ASALT DE POLIEsIE SI DIICOT (VIDEO)

La data de 19 octombrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu, impreuna cu un procuror de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Giurgiu, desfasoara o actiune ce vizeaza destructurarea unui grup de persoane, specializat in trafic de droguri, in orasul Mihailesti si localitatile limitrofe din judetul Giurgiu, dar si in judetul Ilfov.In cadrul actiunii, sunt puse in aplicare 8 mandate de ... citeste toata stirea