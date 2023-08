Duelul campionilor la ATP Cincinnati. Cine l-a spulberat pe iubitul Mădălinei Ghenea

Într-o confruntare între doi foşti campioni, germanul Alexander Zverev (2021) a trecut de bulgarul Grigor Dimitrov (2017), iubitul Mădălinei Ghenea, cu un sec 6-2, 6-2, în runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 6,6 milioane de dolari.

Zverev dismisses Dimitrov!

2021 Cincinnati champion dominates 2017 one Grigor Dimitrov 6-2 6-2 to rush into the 2nd round pic.twitter.com/JlgghMlf5P