Bani în plus pentru proiectul care îl va face fericit pe Gică Hagi

Consilierii locali din Constanţa au aprobat, în şedinţa de joi, suplimentarea de la bugetul local cu încă cinci milioane de lei cu TVA pentru cofinanţarea lucrărilor la stadionul “Gheorghe Hagi”.

Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a convocat, joi după-amiază, o şedinţă extraordinară a Consiliului Local pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ”Proiect tehnic, execuţie lucrări şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii «Construire stadion Gheorghe Hagi», strada Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanţa”.

Înainte de a se trece la vot, Vergil Chiţac a făcut o scurtă istorie a ceea ce s-a întâmplat după ce Compania Naţională de Investiţii a organizat o licitaţie pentru acest obiectiv.

“CNI, în decursul anului trecut, a organizat o licitaţie de proiectare şi execuţie, după ce a fost aprobată hotărârea de Guvern. La această licitaţie s-au prezentat două consorţii, deci am avut doi ofertanţi. A fost declarat un câştigător. Câştigătorul a făcut o ofertă la momentul acela cu 14,52% mai mult decât preţul ce a rezultat din studiul de fezabilitate. Nu se putea semna contractul şi nu putea fi acordat contractul decât dacă diferenţa aceasta, care însemna 48 de milioane, o suportam noi din bugetul oraşului Constanţa. Vă aduceţi aminte că am convocat o şedinţă de îndată şi toţi consilierii au fost de acord ca diferenţa asta să o suportăm noi. Am emis o hotărâre de Consiliu Local, hotărârea de Consiliu Local a mers la CNI, în baza ei s-a putut anunţa câştigătorul. Al doilea ofertant a mers la CNSC, a contestat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a câştigat, iar primul, cel care a fost declarat câştigător, a mers în instanţă”, a declarat primarul Constanţei.

El a continuat explicând că, în instanţă, ”lucrurile au trenat”.