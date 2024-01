Tragedia care a marcat primul meci al lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid: ”Suntem dezolați”

Antrenorul echipei FC Sevilla, Quique Sánchez Flores, nu a dorit ca meciul cu Atlético Madrid (0-1), din sferturile de finală ale Cupei Spaniei, să se dispute, după ce trei fani au murit cu câteva ore înainte de start, relatează RMC Sport.

"Astăzi este foarte dificil să vorbesc despre fotbal", a spus tehnicianul joi. "Ştiu că trebuie să ne arătăm faţa aici şi trebuie să facem faţă unui meci care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să se joace".

"Suntem dezolaţi pentru pierderea suferită", a adăugat el. "Ceea ce cred este că este foarte dificil să ne concentrăm când avem victime pe şosea şi oameni care ar trebui să fie aici. Mi-e foarte greu să mă concentrez. Gândurile noastre vor fi alături de ei. Să vorbesc despre fotbal este foarte dificil pentru mine".

După meci, antrenorul a vorbit din nou despre starea psihică a echipei. "Înainte de meci, am avut un interviu şi nu prea am vrut să împărtăşesc niciun comentariu legat de fotbal, pentru că suntem extrem de trişti", a conchis el. "Am vrut doar să-mi prezint condoleanţele în numele jucătorilor şi al stafului tehnic. Jucam într-o zi în care ar trebui să fim în priveghi pentru cei care au decedat. Am luptat, am fost aproape şi acum ne concentrăm pe restul sezonului. Nu voi răspunde la nimic altceva, pentru că, din respect pentru cei care nu sunt aici, trebuie să procedăm aşa".

Joi, FC Sevilla a anunţat că trei fani au murit într-un accident rutier în timp ce se deplasau din Andaluzia spre Madrid pentru a asista la meciul de pe Wanda Metropolitano.

A fost și primul meci al lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid, antrenorul Simeone apelând la portarul României ca rezervă a titularulu Oblak.