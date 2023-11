”A luat luna la țintă!” Primele reacții după penalty-ul ratat de Ianis Hagi. Românul e trimis la rugby

Mijlocaşul român Ianis Hagi a ratat un penalty în meciul pe care formaţia sa. Deportivo Alaves, l-a câştigat cu 1-0 pe teren propriu în faţa echipei Almeria, duminică în etapa a 12-a din La Liga.

Ianis Hagi a trimis peste poartă penalty-ul pe care l-a executat în minutul 45+1. Internaţionalul român a jucat până în minutul 68. În etapa precedentă, el a pasat decisiv în partida Atletico Madrid - Deportivo Alaves (2-1).

Execuția românului, mult peste poartă, a stârnit deja reacții în spațiul virtual. ”A luat luna la țintă”, a menționat pe contul de Twitter un ziar din Scoția, Ianis fiind încă în proprietatea lui Glasgow Rangers.

”Primele 3 puncte în tricoul lu Alaves”, a precizat o altă persoană, aluzie la transformarea de la rugby.

🎥 Watch as Ianis Hagi has moment to forget as on-loan Rangers star 'aims for the MOON' with horror penalty miss 😬https://t.co/Iw0YoBO7n2https://t.co/Iw0YoBO7n2