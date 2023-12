Ianis Hagi pleacă de la Alaves! Spaniolii i-au găsit înlocuitor din liga a doua

Fără gol marcat în campionat, Ianis Hagi nu a reușit să își facă un nume în Spania.

Ianis Hagi nu a făcut până acum o figură strălucită la Alaves, marcând doar în Cupa Spaniei, într-un meci cu o echipă de amatori.

Ianis Hagi nu a jucat în niciun meci de la un cap la altul, fiind fie scos, fie introdus în repriza a doua.

În aceste condiții, Ianis Hagi se va întoarce la Glasgow Rangers, club care l-a împrumutat la Alaves.

„Phillipe Clement (n.r. - antrenorul lui Glasgow Rangers) îi urmărește evoluțiile și vrea să-l evalueze pe românul care are contract până în 2026. În plus, clubul spaniol negociază cu un jucător cu același profil ca Ianis”, scrie The Scottish Sun.

„S-ar pregăti o ofertă de 700.000 de euro pentru Carlos Vicente (clauza de reziliere) de la Racing Ferrol, din liga secundă. Spaniolul este văzut ca un jucător de același profil ca Ianis, jucând în spatele atacantului sau aripă dreapta, adică pozițiile în care a fost folosit și de Luis Garcia", scrie susrsa citată.

