Ce a declarat Ianis Hagi, unul dintre cei mai slabi jucători ai partidei Elveția - România

Jucătorul Ianis Hagi a declarat, luni seară, că echipa naţională are încredere şi a demonstrat că nu cedează, la meciul cu Elveţia, scor 2-2, din preliminariile CE-2024.

"Au fost două reprize diferite, în partea a doua am stat mai sus în teren. Cred că am arătat că avem încredere în noi, în grup, am schimbat tactic a doua repriză, am reuşit să producem ceva în atac. Două reprize total diferite, nu am jucat spectaculos, dar nu am cedat. Ne adaptăm la fiecare meci, la situaţie", a spus Hagi la Prima TV.

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0.

Ianis Hagi a făcut un meci modest și a fost schimbat în minutul 57 cu Valentin Mihăilă, autorul celor două goluri ale României.

Clasament: 1. Elveţia – 10 puncte, 2. România – 8 puncte, 3. Israel – 7 puncte, 4. Belarus – 3 puncte, 5. Kosovo – 3 puncte, 6. Andorra – un punct.

