Iga Swiatek a oprit seria incredibilă a lui Gauff și s-a calificat în finală la Beijing

Meci excelent făcut de Iga Swiatek la Beijing, poloneza calificându-se fără emoții în finală.

Fostul lider WTA nu a iertat-o pe Cori Gauff, campioana de la US Open, pe care a învins-o cu 6-2, 6-3 în semifinalele China Open, turneu de categorie WTA 1000 care se joacă la Beijing.

Swiatek s-a impus într-o oră și 14 minute și va juca în finală cu Rybakina sau cu Samsonova.

Gauff venea după 16 victorii la rând și trofeul cucerit la US Open.

Scorul meciurilor directe între cele două este acum 8-1 în favoarea polonezei.

Emphatic Iga 🧙@iga_swiatek snaps Gauff's 16-match winning streak in Beijing to reach her eighth WTA 1000 final! #ChinaOpen pic.twitter.com/3LmfqTLaB4