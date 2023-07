Iga Swiatek a pornit ca din tun turneul de Grand Slam de la Londra, câștigând la pas partida din primul tur.

Poloneza clasată pe prima poziție WTA nu a avut nicio emoție cu Lin Zhu, din China, locul 34, scor 6-1, 6-3.

A fost o performanță excelentă pentru Iga Swiatek, care a încheiat meciul într-o oră și 20 de minute.

Însă atunci când a fost întrebată la final cât este de pregătită pentru a câștiga turneul, Iga a dat din umeri: “Uhmmm… ei bine…”.

Iga va juca în turul al doilea cu Trevisan (Italia) sau cu Sorribes Torno (Spania).

Iga Swiatek was asked how much more prepared she feels this year at Wimbledon:

“Uhmmm… well… 🤔”

