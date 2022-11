Iga Swiatek n-a avut milă nici de Caroline Garcia: poloneza e deja în semifinale la Turneul Campioanelor

Poloneza Iga Swiatek, numnărul 1 WTA, și-a asigurat prezența în semifinale la Turneul Campioanelor de la Fort Worth (Texas), după o nouă prestație stelară.

Swiatek a trecut cu 6-3, 6-2 de Caroline Garcia și s-a calificat în semifinale la Turneul Campioanelor înaintea ultimei partide din grupă, cu Cori Gauff.

Într-un alt meci, Daria Kasatkina a învins-o pe Gauff cu 7-6, 6-3 și va juca în ultimul meci cu Garcia pentru calificarea în semifinale.

Swiatek nu mai are cum să piardă locul unu în grupă, iar Gauff va rămâne pe patru indiferent de rezultatul ultimei runde.

