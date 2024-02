Iga Swiatek e de speriat la WTA Dubai. Bilanț impresionant al liderei mondiale

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul unu mondial şi principala favorită, s-a calificat miercuri în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, după ce a învins-o în optimi, în două seturi, 6-1, 6-4, pe ucraineanca Elina Svitolina (10 WTA, favorită nr. 15).

Swiatek, finalistă anul trecut la acest turneu, când a pierdut trofeul în faţa cehoaicei Barbora Krejcikova, s-a impus lejer, după o partidă care a durat mai puţin de o oră şi jumătate, iar în runda următoare o va întâlni pe învingătoarea din partida care le opune pe rusoaica Anastasia Potapova (35 WTA) şi chinezoaica Qinwen Zheng (7 WTA, favorită nr.6).

Iga Swiatek a ajuns la un bilanț impresionant, 13-0, contra adversarelor din Top 20 mondial.

13-0 in her last 13 matches against top 20 players 😎@iga_swiatek powers past Svitolina 6-1, 6-4 in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/sPINypnEeq