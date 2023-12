Fosta soție a lui Ilie Năstase s-a dus la Dubai cu varză murată: ”Am luat și nucă de aici, tot!”

Brigitte Pastramă, femeia care a fost căsătorită cu Ilie Năstase în perioada 2013 - 2018, s-a mutat cu actualul partener de viață, Florin Pastramă, la Dubai, însă cei doi n-au renunțat la tradițiile de Crăciun ale românilor.

”Nu se găsește acolo varză acră pentru sarmale, așa că am luat-o de aici. Fac sarmale că îi plac lui Florin și vreau să fac și cozonac. Am luat și nucă de aici, tot! O să facem Sărbători românești în noua noastră casă de la Dubai. Am decis să facem toate Sărbătorile acolo, pentru că fiica mea, Sara, pe 2 ianuarie începe școala.

Ne-am deschis firma de design și amenajări interioare și merge foarte bine afacerea. Câștigăm bani frumoși. Acolo viața e mult mai ieftină decât în România, prețurile mult mai bune.

Casa este terminată, am și decorat-o de Crăciun. Am făcut brad, totul e aranjat. Acum s-a dat în folosință și piscina comună din complexul unde locuim. Nu avem piscina noastră, pentru că avem o curte mică, dar cochetă. Sunt foarte mulțumită cu ce avem acolo. E un vis de-al meu împlinit!”, a spus Brigitte Pastramă pentru click.ro.

