Amintiri de neuitat. Cum a pierdut Ilie Nastase toti banii in club si a plecat cu autobuzul acasa

Fostul mare tenismen si-a adus aminte de perioada cand a castigat primul titlu de Masters din cariera , in 1971, la Paris."Am locuit la Paris patru ani. Era orasul meu preferat in perioada aceea. Cand am castigat acel premiu, a doua zi a trebuit sa ma intorc acasa cu autobuzul, pentru ca am cheltuit toti banii din premiu intr-un club de noapte din St. Germain", a rememorat Ilie Nastase, pentru site-ul ATP Tour.Ajuns la 74 de ani, Ilie Nastase vrea sa aiba al saselea copil cu actuala sa sotie, Ioana Simion."Ne gandim sa facem acest copil, daca eu sunt in puteri. Daca nu, o sa gasim o metoda, pentru ca as dori sa am un copil cu Ioana. Vreau sa facem asta, pentru ca un copil inseamna familie.Ne dorim sa facem o fetita, este ideea Ioanei, care sa devina o alta Simona Halep . O vom putea indruma sa joace tenis si ii vom oferi toata sustinerea noastra daca va avea stofa de jucatoare", a spus Ilie Nastase la Kanal D.