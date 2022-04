Politică falimentară a guvernului de la București: România, între statele europene în care a crescut dependența de importurile de gaze

Explozia fără precedent a prețurilor din zona de energie în ultimul an este principalul pericol la adresa economiilor din Uniunea Europeană.

Nu doar nivelul de trai al populației este puternic afectat de inflația ajunsă la niveluri care nu s-au mai întâlnit de zeci de ani, dar producția economică are de suferit de asemenea, creșterea costurilor de producție făcând companiile europene necompetitive, în lupta cu cele din alte regiuni.

În România, explozia fără precedent a facturilor din energie a fost pusă de factorii de decizie pe seama contextului internațional.

Dar iată că țara noastră este cea mai puțin dependentă din Uniunea Europeană de importul de gaze naturale, așa cum reiese din datele publicate de Eurostat.

Scădere marginală a importurilor în UE

Grație producției interne, România a fost atât în 2020 cât și în 2021 cea mai puțin dependentă de importurile de gaze naturale.

În mod revoltător, în timp ce în Uniunea Europeană se vorbește insistent despre reducerea dependenței de importurile de gaze, în România această dependență a crescut în 2021, față de 2020.

În loc să își reducă această dependență, România, fiind alături de Danemarca și Olanda printre țările membre UE care au capacitatea de a produce gaze naturale, țara noastră a ajuns să importe mai mult în 2021 decât cu un an în urmă.

Astfel, rata dependenței de importurile de gaze naturale a scăzut cu 1% în 2021 în Uniunea Europeană, de la 84%, cât era în 2020, la 83% anul trecut.

Reducerea marginală a dependenței se explică prin faptul că cele mai multe din statele membre ale Uniunii Europene au apelat la rezervele de gaze acumulate din importurile realizate în aniii anteriori.

Iar reducerea din 2021 a rezervelor de gaze naturale în UE este cea mai mare din 2008, de la înființarea șirului de date statistice.

Importanța mixului energetic

Malta este statul membru UE cu cea mai mare dependență de importurile de gaze în 2021, 104%, urmată de Suedia – 102% și Spania – 101%.

Ponderea de peste 100% se explică prin faptul că cele trei țări și-au mărit stocurile de gaze, peste necesarul de consum.

La polul opus, cea mai mică dependență de gazele importate în 2021 de statele UE se regăsește în România – 24%, Danemarca – 26% și Olanda – 33%.

În timp ce dependența de importuri este aproape de 100% în țări ca Suedia, Finlanda și Estonia, ponderea gazelor naturale în mixul energetic este relativ mică: 3%, 7%, respectiv 8%.

În contrast, gazele naturale au pondere mare în mixul energetic în Italia - 40%, la o dependență de importuri de 94%.

România: plus 7% importuri

Olanda, de exemplu, are a doua cea mai ridicată pondere în UE a gazelor naturale în mixul energetic, dar dependența de importuri este mult mai redusă, ca urmare a producției interne.

Țările care și-au redus cel mai mult în 2021, față de 2020, dependența de importurile de gaze naturale au fost Letonia (minus 59%, de la o dependență de 121% la 61%), Austria (minus 22%, de la 73% la 51%) și Slovacia (minus 20%, de la 88% la 69%).

La polul opus, țările în care dependența de importurile de gaze naturale a crescut sunt Malta (plus 8%, de la 96% în 2020 la 104% în 2021), Irlanda (plus 7%, de la 64% la 71%) și România (plus 7%, de la 17% la 24%).

