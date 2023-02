Industria turismului reactioneaza: Cresterea cotei unice va inchide firmele corecte

Cresterea cotei unice de impozitare ar duce la prabusirea activitatii operatorilor economici corecti din industria turismului, care mai rezista cu greu intr-o piata scapata de mult de sub control, a declarat Lucia Morariu, presedintele ANAT.

Ea spune ca in industria de calatorii, cheltuiala cu forta de munca reprezinta peste 60% din totalul cheltuielilor unei firmei. Costul de 80% taxe si impozite aferente salarizarii, adica acei 80 de lei platiti de angajator catre stat la 100 lei acordati ca salariu net angajatului, a dus la situatia in care mai mult de 50% din jucatorii din piata platesc salariile "la gri".

"In domeniul hotelier, taxarea muncii, necompetitiva in raport cu tari concurente Romaniei pe piata turistica, adica mult mai mare, a dus la situatia in care muncitorii calificati in turism de scolile romanesti sa plece in Spania, Italia,a sau Marea Britanie, iar industria turismului este industria in care se regasesc cele mai mici salarii din economia romaneasca", a mai spus Morariu.

In ceea ce priveste impozitul pe proprietare, Lucia Morariu spune ca in industria turismului, impozitele si taxele pe cladiri si terenuri "sugruma" deja profitabilitatea decenta a hotelierilor corecti, in conditiile in care multe autoritati locale, dependente de sustinerea financiara din partea Guvernului, abia asteapta un investitor hotelier pe care sa il taxeze doar pentru ca exista.

Sefa ANAT crede ca un impozit pe cifra de afaceri este o abordare extrem de curajoasa, cu conditia ca nivelul acestui impozit sa tina cont de rata de profitabilitate dintr-un sector sau altul al economiei.

"Adica, rata profitului la cifra de faceri intr-o intreprindere care construieste softuri, de exemplu, in comparatie cu rata profitului dintr-o agentie de caaatorii. Daca in primul caz poti vorbi de o rata a profitului de peste 10%, in al doilea caz vorbesti, in cea mai fericita situatie, de o cifra de pana in 1%. Doamne fereste sa vina cineva si sa stabileasca un impozit de 2% de exemplu pentru orice operator economic... In aceasta situatie, 80% din agentiile de calatorii se vor inchide si 6.000 de locuri de munca se pierd imediat", a mai spus Morariu.

Ea a adaugat ca agentiile si-ar dori un singur impozit forfetar, care sa inlocuiasca toate impozitele si taxele pe care le platesc acum, inclusiv taxarea muncii, la un nivel minim, dar pe care sa-l plateasca toti la fel.

Agentia Mediafax a publicat miercuri seara un document elaborat de Ministerul Finantelor Publice (MFP) - ministrul delegat pentru Buget, care cuprinde mai multe propuneri de ordin fiscal, printre care renuntarea la cota unica de 16%, incepand din 2016 si introducerea cotei progresive de impozitare a venitului, in trei trepte, de 15%, 25% si 35%.

De asemenea, documentul include propunerea de crestere a impozitelor locale pe proprietate cu cate 25% in 2015 si 2016.

Totodata, Ministerul Finantelor analizeaza posibilitatea eliminarii impozitului pe profit si introducerea impozitului pe cifra de afaceri, concomitent cu scaderea impozitului pe dividend la 5%.

