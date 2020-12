Administratia Trump a depus plangere impotriva Facebook. Compania, acuzata ca a favorizat strainii la angajare

Facebook "a creat intentionat un sistem de angajare care a impiedicat americani calificati sa aiba o sansa de a afla si de a se prezenta" la aceste posturi, a scris Departamentul de Justitie intr-un comunicat.Conform plangerii, Facebook nu a afisat aceste posturi pe pagina sa de internet si a refuzat inscrierile online, pentru a le rezerva unor angajati deja prezenti in companie cu o viza temporara si dornici sa obtina cartea verde.Pentru a obtine aceste faimoase 'green card'-uri, care ofera un statut de rezident permanent in SUA, trebuie sa ai o oferta de loc de munca permanent, iar angajatorul trebuie sa arate ca nu are un candidat american calificat pentru post.Pentru a ocoli aceasta obligatie, Facebook a introdus un proces de recrutare discriminatoriu 'obisnuit si generalizat', conform plangerii.Intre 1 ianuarie 2018 si 18 septembrie 2019, peste 2.650 de posturi au fost afisate in acest mod. In peste 80% din cazuri, niciun american nu s-a inscris, se mai arata in acest document."Mesajul nostru catre angajatori, in special din sectorul tehnologic, este clar: nu puteti favoriza recrutarea ilegala de salariati straini cu viza temporara in detrimentul americanilor", a comentat Eric Dreiband, responsabil cu drepturile civice in cadrul Departamentului de Justitie, citat in comunicat.Administratia lui Donald Trump , care a facut din lupta impotriva imigratiei unul dintre pilonii politicii sale, a incercat in mai multe randuri recent sa restranga vizele H1-B, extrem de folosite in sectorului tehnologiilor inalte, insa intentia sa a fost respinsa in justitie.