Noi oportunități de investiții pentru companiile românești prin acordurile comerciale cu Vietnam: ”Depinde de noi să le fructificăm”

”Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a fost ieri gazda delegaţiei guvernametale vietnameze, condusă de Prim-ministrul Pham Minh Chinh. M-am bucurat că au acceptat invitaţia mea de a cunoaşte reprezentanţii mediului de afaceri prahovean, deoarece există legături între Universitatea de Petrol şi Gaze, industria petrolieră din Prahova şi PetroVietnam. De asemenea, am aflat cu plăcere că o companie prahoveană Keep It Mobile a fost implicată în modernizarea aeroportului din Hanoi”, arată ministrul Economiei într-o postare pe Facebook.

Ştefan Radu Oprea precizează că ”acordurile comercial si de investiţii UE - Vietnam semnat la Hanoi pe 30 iunie 2019, în ultima zi a Preşedinţiei Române, creează oportunităţi pentru companiile româneşti care doresc să dezvolte relaţii comerciale sau de investiţii cu companiile din Vietnam”.

”Depinde de noi să ştim să fructificăm aceste oportunităţi. Preşedintele CCIPH, dl Aurelian Gogulescu, a promis că în a doua parte a anului va organiza o misiune economică în Vietnam, iar prefectul Judetului Prahova dl. Virgiliu-Daniel Nanu i-a asigurat pe reprezentanţii guvernului vietnamez de tot sprijinul pentru companiile care aleg Prahova ca destinaţie a investitiilor lor”, mai afirmă ministrul Oprea.