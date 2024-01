Unde l-au dus australienii pe italianul Sinner după victoria de la Melbourne VIDEO

Tenismanul italian Jannik Sinner, nr. 4 mondial, care l-a învins pe rusul Daniil Medvedev în finala turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, a declarat că încă nu realizează că a cucerit primul său titlu de Mare Şlem, relatează AFP.

"Încă nu realizez că am câştigat primul meu titlu de Mare Şlem, cred că îmi va mai trebui ceva timp, pentru că este unul din marile trofee ale sportului nostru. Sunt foarte bucuros de maniera în care am gestionat lucrurile astăzi (duminică). Eram într-o situaţie foarte, foarte dificilă pe teren. Aveam câteva probleme, eram condus la seturi cu 2-0 după o oră, dar am încercat să rămân pozitiv, să-mi ajustez planul de joc", a spus Sinner, care a fost dus de australieni pentru o ședință foto la Grădinile Botanice Regale din Melbourne.

„Evident că au fost multe emoții în capul meu imediat după meci. Munca grea, sacrificiile pe care le-am făcut de-a lungul carierei mele și să împărtășesc acest moment cu echipa mea a fost poate cel mai FRUMOS sentiment pe care l-am avut până acum”, a declarat Sinner.

Jannik Sinner a câştigat duminică trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins în finală, în cinci seturi, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, pe rusul Daniil Medvedev (3 ATP). Italianul, în vârstă de 22 de ani, care în semifinale l-a eliminat pe liderul ATP, sârbul Novak Djokovic, a câştigat primul său trofeu de Mare Şlem.

Sinner s-a impus la capătul unui meci spectaculos, care a durat trei ore şi 46 de minute, el reuşind să revină extraordinar, după ce a pierdut primele două seturi, şi puţini erau cei care îi mai dădeau şanse să recupereze. Italianul a izbutit nu mai puţin de 14 aşi (11 pentru Medvedev) şi a făcut 5 duble greşeli, rusul având doar trei.

Jannik Sinner este cel de-al treilea jucător italian care câştigă un turneu de Mare Şlem, primul în ultimii aproape 50 de ani, după Adriano Panatta, care a cucerit trofeul la Roland Garros în 1976.