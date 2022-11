Japonezii "au ucis" Germania, apoi au făcut curat la locul crimei: ei sunt cei mai civilizați fani din lume VIDEO

Fanii Japoniei rămân și la acest Campionat Mondial un exemplu de civilizație pentru toate națiunile.

După meciul Japonia - Germania, scor 2-1, fanii niponi au rămas în tribune și au strâns în saci de plastic toate gunoaiele din stadion. Acest gest deja nu mai surprinde pe nimeni: fanii japonezi care au asistat la meciul de deschidere dintre Qatar și Ecuador au procedat aidoma.

La fel au făcut suporterii japonezi și la Mondialul din Rusia din 2018.

Au apărut însă și glumele după victoria naționalei Țării Soarelui Răsare în fața Germaniei: "Japonezii au ucis Germania și acum fac curat la locul crimei".

Tidying up after one of their greatest #FIFAWorldCup wins 👏

Huge respect to these Japanese fans 🙌 #Qatar2022 pic.twitter.com/RVwLwykPeq