Cu cine s-a certat soția lui Djokovic după finala de la Wimbledon

Învingător la Wimbledon, Novak Djokovic a ajuns a 21 de trofee de Grand Slam. L-a depășit pe Roger Federer, care are 20, dar este în urma lui Rafael Nadal (22).

Ultimul turneu de Grand Slam al anului începe la sfârșitul lunii august la New York. Dar în acest moment Djokovic nu poate participa. Motivul? Nu s-a vaccinat, iar pentru intrarea în SUA este în continaure obiligatorie vaccinarea.

Jurnalustul Ben Rothenberg, corespondent al NY Times, a avut o remarcă pe twitter care a stârnit reacția imediată a soției lui Djokovic.

"SUA cere vaccinarea străinilor pentru a intra, iar Djokovic a spus ferm că e exclus să se vaccineze, întruchipându-se îmaginea anti-vax" (n.r. - posterboy antivax a fost termenul folosit de Ben.

Jelena a replicat furioasă. "Mă scuzați. Doar mă asigur că s-a remarcat faptul că TU l-ai etichetat ca un băiat poster antivax. El a răspuns pur și simplu ce a decis în legătură cu corpul lui".

Ben a continuat.

"Înțeleg că este alegerea lui, dar mai spun că decizia lui de a fi atât de ferm împotriva vaccinurilor încât să îi limiteze capacitatea de a juca turnee l-a transformat, fără să vrea sau nu, într-o mare icoană a mișcării anti-vax. Am văzut acest lucru foarte clar în Australia".

"Creați o narațiune care se potrivește agendei dvs. Este pur și simplu alegerea lui. Dacă nu joacă din cauza acestei alegeri, el este în regulă cu asta", a continuat Jelena.

Unless there is a swift change in US immigration law, #Wimbledon will be Djokovic’s last Grand Slam event of the year.

US requires vaccination for foreigners to enter, and Djokovic has firmly said he has ruled out getting vaccinated, entrenching himself as an anti-vax posterboy. https://t.co/STCVNUI3oL