Josep Guardiola a transferat un mijlocaș argentinian la Manchester City

Clubul englez de fotbal Manchester City a confirmat, joi, transferul mijlocaşului argentinian în schimbul sumei de 12,5 milioane de lire sterline (14 milioane de euro), informează agenţia EFE.

Argentinianul Claudio Echeverri de la formaţia River Plate, în vârstă de 18 ani, a semnat un contract cu "Sky Blues" până în luna iunie 2028, dar va rămâne la clubul din Argentina până în ianuarie anul viitor.

Echeverri a debutat în iunie 2023 la River Plate şi a disputat şase meciuri la prima echipă a clubului din Buenos Aires, precum şi 23 de partide la naţionala sub 17 ani a Argentinei.

Mijlocaşul va urma un plan asemănător cu cel al atacantului argentinian Julian Alvarez, care a semnat în ianuarie 2022 cu City, dar nu s-a alăturat echipei antrenate de Pep Guardiola decât în iulie.

We are pleased to announce we have completed the signing of Claudio Echeverri from River Plate ✍️

Claudio has signed a contract until June 2028 but will remain at River before moving to the Etihad Stadium in January next year.

