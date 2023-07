Decizia radicală pe care vrea să o ia Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, în privința viitorului său

Tehnicianul Jurgen Klopp a declarat, într-un interviu acordat jurnalistului german Matthias Hielscher, că vrea un an de pauză după ce îşi va încheia contractul cu FC Liverpool, în 2026.

Klopp antrenează echipa Liverpool din 2015.

"Am contract cu Liverpool până în 2026. Vreau să îl onorez şi apoi să îmi iau un an de pauză. Cine ştie cum mă voi simţi peste un an? De aceea las uşa deschisă pentru orice eventualitate. Nu voi face această meserie la nesfârşit", a afirmat tehnicianul, potrivit L’Equipe.