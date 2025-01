Dezvaluirile lui Reghecampf: Ce salariu fabulos primeste la Steaua

Laurentiu Reghecampf, antrenorul Stelei, a vorbit despre salariul fabulos pe care il incaseaza la echipa din bulevardul Ghencea.

Tehnicianul a dezvaluit, mai mult fara sa vrea, ca primeste mai mult de un milion de euro pe an de la Gigi Becali, astfel ca nu are niciun motiv sa isi doreasca sa plece in strainatate.

"In momentul de fata antrenez cea mai buna echipa din Romania si pentru mine asta este foarte important. Am si un salariu foarte, foarte bun iar datorita participarii in Champions League au fost bonusuri foarte mari. Cand ajungi sa castigi un milion, un milion si ceva de euro pe an si mai ai si satisfactiile pe care le ai in tarta ta, alaturi de oamenii dragi tie, nu cred ca te mai gandesti la bani sau la plecare", a spus Reghecampf la Dolce Sport.

Antrenorul a precizat apoi ca ar fi ramas la Steaua si daca primea mai putini bani.

"Chiar daca n-ar fi fost banii astia, tot nu plecam in acest momente de la Steaua. Am facut o promisiune unor prieteni foarte dragi mie, care trec prin momente foarte grele."

Laurentiu Reghecampf a preluat Steaua in urma cu un an si jumatate, reusind sa castige titlul in Liga 1 in chiar primul sau sezon in Ghencea.

Desi are un salariu de numai 300 de mii de euro pe an, el reuseste sa incaseze peste un milion de euro in fiecare sezon deoarece contractul sau contine clauze uriase de performanta.

Doar calificarea in grupele Champions League este rasplatita cu 500.000 de euro.

M.D.

Ads