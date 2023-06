Un patron din Liga 1 isi anunta iesirea din fotbal

Valeriu Iftime, finantatorul celor de la FC Botosani, anunta ca va iesi din fotbal daca echipa sa va retrograda.

Patronul moldovenilor spune ca nu ar avea puterea s-o ia la capat din Liga a 2-a.

"In play-off sunt cateva echipe cu sacii in caruta care joaca altfel. Eu nu pot face greva foamei, voi face o greva totala, generala, daca nu raman in Liga 1. Ar insemna sa nu va raspund la telefon, nu as mai fi in fotbal. Nu am rezistenta asta morala de a face fotbal. Eu o fac din placere, din obligatie pentru oamenii din oras si pentru copiii astia. Nu castig imagine, nu-mi trebuie notorietate, fac fotbal si din ambitie. Dar nu mai am putere, asta e constructia mea morala la momentul acesta", a spus Iftime la Prosport LIVE.

"Asta nu inseamna ca nu-i dau voie oricaruia care vrea sa vina la FC Botosani sa inceapa. Eu, personal, nu ma simt in stare sa intru in Liga 2, sa mai stau... Le-am spus si baietilor, as vrea sa fac mai mult in viata decat am facut anul trecut, sa progresez. Am stat 13-14 ani in fotbal... Dar eu zic ca nu va fi asa. Daca nu suntem in Liga 1, sunt in greva generala", a adaugat acesta.

FC Botosani se afla pe locul 5 in clasamentul din play-out, cu doar doua puncte peste ocupanta locului de baraj, Hermannstadt, si trei peste Dunarea Calarasi, aflata pe ultimul loc retrogradant.

2013 e anul din care FC Botosani se afla in Liga 1.