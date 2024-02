Cresterea volumului de munca si scaderea drastica a salariilor au contribuit puternic la lipsa de motivare pe care foarte multi angajati o traiesc. Astfel, locul de munca a devenit pentru acestia o povara zilnica pe care trebuie sa o suporte pentru a-si intretine familia si de care abia asteapta sa scape pentru a se intoarce in mediul in care se simt in largul lor.

Micile minciuni cel mai des intalnite invoca problemele de sanatate sau problemele in familie, iar angajatorii au devenit "imuni" la astfel de pretexte, permitandu-si sa verifice angajatul daca este intr-adevar acasa sau sa ceara adeverinta de la medic.

Un sondaj realizat de CareerBuilder a aratat ca aproximativ trei din zece angajati inventeaza scuze pentru a scapa macar cateva ore de la "corvoada zilnica".

Mai mult de 25% din cei 2.400 de subiecti au declarat ca au observat o crestere in jurul lor a "bolilor fictive" si atribuie aceste escapade stresului la care sunt supusi si a economiei aflata in declin.

Citeste mai mult despre Ce scuze gasesc angajatii pentru a lipsi de la serviciu pe Business24.ro