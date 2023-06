Rata somajului din Spania a trecut de 20 la suta

Rata somajului din Spania a trecut, din nou, de pragul de 20 la suta, in ultimul trimestru din anul trecut, cand peste 138.000 de persoane si-au pierdut locul de munca.

In ultimele trei luni din 2010, rata somajului din Spania a ajuns la 20,3 la suta, fata de 19,8 la suta in al treilea trimestru, acesta fiind si cel mai inalt nivel inregistrat din al doilea trimestru din 1997, cand rata era 20,7 la suta, relateaza The Wall Street Journal.

Cresterea ratei somajului reprezinta un semnal de alarma cu atat mai mult cu cat a survenit dupa doua trimestre consecutive in care s-au creat noi locuri de munca, un rezultat al masurilor de austeritate impuse de guvernul spaniol, care au inclus majorarea unor taxe si impozite si reducerea cheltuielilor guvernamentale.

Potrivit institutului de statistica din Spania, cele mai multe joburi desfiintate au fost in domeniul serviciilor si constructiilor.

In total, in Spania existau 4,7 milioane de persoane fara un loc de munca, in trimestrul al patrulea din 2010.

De altfel, Spania are cea mai mare rata a somajului dintre toate tarile dezvoltate.