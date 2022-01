Maria Ceplinschi (16 ani), cea mai bună gimnastă pe care România o are la ora actuală, povestește cu o sinceritate dezarmantă sacrificiile pe care le-a făcut în sportul pe care îl practică de la 5 ani.

Când Maria Ceplinschi s-a apucat de gimnastica artistică, copilei nu i-a trecut prin cap că peste 11 ani va fi om de bază în lotul național.

“Prima dată am intrat în sală doar să mă joc, să-mi consum energia, nimic legat de performanță, de ceea ce fac acum. Cu timpul, antrenorul mi-a spus că am șanse mari să fac performanță, părinții au cam strâmbat din nas, au zis că ei nu vor, că este un sport foarte greu”, spune Maria Ceplinschi, componentă a lotului național de gimnastică feminină de la Deva.

“Ai mei mi-au zis „mergi, încerci și când vrei punem stop”. Și acum îmi spun la fel. „Dacă nu mai poți, nu mai vrei, nu are rost, nu te chinuie nimeni, nu are sens să mergi acolo”, a declarat gimnasta.

„Le zic că nu, trebuie să trag de mine chiar dacă mai am și perioade grele în care eu le spun lor că aș vrea să pun stop. Părinții îmi zic „gândește-te bine și noi dacă mâine ne spui, venim și te luăm”. Și stau și mă gândesc și zic după atâția ani să dau cu piciorul la tot doar că nu mi-a ieșit mie ceva la antrenament. Și a doua zi o iau de la capăt”, a adăugat tânăra.

Tânăra, care în 2021 a trecut la senioare și a reprezentat România pentru prima dată la un campionat mondial, recunoaște că renunțat la tot de dragul gimnasticii.

„Am plâns de foarte multe ori, dar asta m-a făcut mult mai puternică. Nimic nu se compară cu momentul în care sunt pe podium, cu medalia de gât și mi se cântă imnul sau când trec pe lângă antrenorii mei după ce câștig și îi văd că au lacrimi în ochi, nu pot să descriu în cuvinte sentimentele pe care le am”, a completat ea.

Maria și-a pus în cap ca în 2024 să fie împreună cu echipa României de gimnastică la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Vreau să devin campioană olimpică, nu doar la individual, la tot ce se poate, să aduc cât mai multe medalii pentru România și pentru mine”, a subliniat Maria Ceplinschi.

Maria s-a descurcat foarte bine la cea mai importantă competiție din carieră, Mondialul de la Kitakyushu, din Japonia, la care a participat anul trecut. Aflată în primul an de seniorat, sportiva s-a calificat atât în finala de la individual compus, cât și în cea de la sol.

La individual compus, românca a obținut 13.066 la sol, 13.633 la sărituri, 12.566 la paralele și 11.633 la bârnă și a terminat pe locul 16, cu un total de 50.898 puncte. În finala de la sol, aparatul ei preferat, tânăra s-a clasat pe locul 6, cu 13.366 puncte.

De 4 ani, Maria este la lotul național de la Deva, unde se pregătește alături de alte 11 gimnaste împreună cu antrenorii Lucian Sandu, Gina Gogean, Ramona Micu și Florin Uzum și coregrafa Mădălina Susan.

„În Japonia a fost un concurs destul de greu, am avut emoții mari, mie nu îmi este teamă de concursul în sine, ci teama mea este ca cineva să nu fie mai bun ca mine. Acolo am concurat cu cele mai bune gimnaste din lume și m-am descurcat. Am avut o oarecare reținere, dar mi-am spus că nu am nimic de pierdut. Sunt în primul an de seniorat, fac ce pot și vreau să mă bucur de concurs. Asta mi-a spus și domnul Lucian, să văd cum este anul acesta și anul viitor știu ce am de făcut”, a spus Maria.

Sportiva mai are o mică problemă pe care vrea să o remedieze cât mai curând.

“Îmi stăpânesc cu greu emoțiile, mai am de lucru aici. Încerc pe cât pot să văd doar aparatul, să nu le văd pe arbitre, să mi-i imaginez pe domnul Lucian sau pe doamna Gina sau pe ceilalți antrenori lângă mine, să le aud indicațiile. La concursurile din țară unde sunt colegele mele, ele mă ajută foarte mult, că îmi zic indicațiile pe care ar trebui să mi le spună antrenorii și toate astea mă mai ajută să îmi stăpânesc emoțiile”, a încheiat Maria Ceplinschi, componentă a lotului național de gimnastică feminină de la Deva.

