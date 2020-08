Tecau se mentine pe locul 20 la dublu, Marius Copil, locul 190 la simplu in clasamentul ATP

Tecau are 3440 de puncte.Tot la dublu, Florin Mergea este in continuare pe 136, cu 581 de puncte. Marius Copil ocupa locul 190 in ierarhia de simplu, cu 277 de puncte, dupa o coborare de trei pozitii.Urmatorul roman din clasament este Filip Jianu, care se afla pe locul 400, cu 92 de puncte.La varf, ierarhia ATP de simplu este neschimbata: 1. Novak Djokovici (Serbia) - 10.220 puncte, 2. Rafael Nadal (Spania) - 9.850 de puncte, 3. Dominic Thiem (Austria) - 7.045 puncte.