Fotbalistul naționalei care a trecut printr-o cumpănă grea înaintea meciului cu Israel

Marius Marin, mijlocașul de 25 de ani de la Pisa, cotat la 2 milioane de euro a fost chemat la toate acţiunile din aceste preliminarii pentru EURO 2024 şi a evoluat în şapte dintre cele 10 meciuri disputate de tricolori, care ne-au adus şi locul 1 în Grupa I.

El a făcut dezvăluiri tulburătoare după calificarea României la EURO 2024, având o cumpănă familială destul de grea înaintea meciului cu Israel, câștigat de tricolori cu 2-1, care a consfințit calificarea la turneul final.

„Vreau să dedic această calificare mamei mele! La meciul cu Israel mi-a fost foarte greu. Atunci am aflat că mama a fost operată de cancer. Eu am venit în țară, din Italia, direct la lot în septembrie, nu am mai trecut pe acasă. Am vorbit cu mama și tata doar la telefon…

Până la urmă, n-au putut să mai ascundă de mine, și au trebuit să recunoască. Mama mi-a zis, la telefon: am fost operată la Timișoara, sunt bine acum, trebuie să joci cu toată inima, luptă acolo cu frații tăi de la echipă pentru România și dă totul că așa mă faci mândră!

Am intrat ca un câine pe teren, așa fac mereu, dar atunci cu Israel și mai tare! Aveam și o leziune pe tendon, ce mai conta…. Am băgat 5-6 injecții în tendon și am jucat așa! Am dat totul! Am coborât în teren pentru echipa națională. Că orice mamă e cea mai mândră de băiatul ei când vede că el își face treaba până la capăt, mai ales când e vorba de România”, a spus Marius Marin, pentru prosport.ro.