Varianta care prinde tot mai mult contur: Șumudică la FSCB! Mititelu a dat cărțile pe față

Adrian Mititelu a declarat că îl dorește pe Marius Șumudică la FCU Craiova, însă antrenorul este mai aproape de FCSB.

Adrian Mititelu și-ar dori să îl numească pe Șumudică, însă are trei probleme mari: salariul pe care îl cere antrenorul, dorința lui Șumi de a veni cu tot staff-ul și oferta superioară pe care i-au făcut-o cei de la FCSB tehnicianului.

„Încercăm cu Șumudică, dar vezi că șansele sunt minime. În primul rând, știu că mai are 4 propuneri din Liga 1. Printre cele mai importante, cea de la FCSB. Șansele noastre sunt minime, noi nu putem concura cu FCSB în materie de contract. Dacă FCSB îl dorește, e un adversar redutabil, nu cred că putem concura cu ei.

Eu spun ce știu. Nu vorbesc din auzite. Spun ce știu. Cu Becali nu am vorbit, dar din zona lui Șumudică știu chestia asta (că l-a ofertat Becali). Eu nu am vorbit cu Gigi Becali, nu știu cât îi dă lui Șumudică. Dar dacă e căutat din mai multe locuri, înseamnă că e greu de luat. Aștept azi-mâine să văd ce se întâmplă cu Șumudică. Vreau să am antrenor până vineri, cu cât trece mai mult timp, cu atât mai rău e”, a spus Mititelu la PlaySport Review cu Ioana Cosma.

