"Nici nu-mi trecuse prin cap că voi câștiga" De ce crede campioana de la Wimbledon că a fost avantajată în finală

Cehoaica Marketa Vondrousova, care a pierdut o finală la Roland Garros în 2019, înainte de a câştiga sâmbătă primul titlu de Mare Şlem din carieră la Wimbledon, îl consideră pe acesta "cel mai de neatins dintre turneele de Grand Slam", relatează AFP.

"Să câştigi este un sentiment extraordinar. Soţul meu era acolo, sora mea mai mică venise şi ea vineri. Sunt foarte fericită să împărtăşesc cu cei dragi acest moment, aici, pentru că la Roland-Garros (la finala din 2019) a fost un pic trist. Nu am putut să-i strâng în braţe", a spus jucătoarea din Cehia.

"Cred că închiderea acoperişului a fost un avantaaj pentru mine. Mai ales pentru că vântul era foarte puternic. Acoperişul te ajută la serviciu, nu mai eşti nevoit să ţii cont de vânt. În plus, condiţiile sunt aceleaşi de ambele părţi ale fileului. Trebuie să se concentrezi doar pe joc, nu şi pe vânt, soare. În plus, eu sunt obişnuită să joc indoor. La Praga, eu mă antrenez în sală iarna şi joc mereu bine indoor. Deci, când am auzit că acoperişul va fi închis, mi-am spus că m-ar putea ajuta", a adăugat ea.

"Dar cel mai important lucru este că am revenit (după operaţia la încheietura mâinii în 2022) şi nu ştiam dacă voi putea realiza acest lucru, dacă voi fi din nou capabilă să joc la nivel înalt. Deci da, ce s-a întâmplat mi se părea imposibil. Mai ales că nu jucasem bine pe iarbă niciodată înainte. Wimbledon era cel mai de neatins din turneele de Mare Şlem, deci nici nu-mi trecuse prin cap că-l pot câştiga. Dar, venind aici, am zis să încerc să câştig câteva meciuri. Apoi... totul a fost o nebunie", a mai spus Vondrousova.

Jucătoarea cehă Marketa Vondrousova a câştigat primul titlu de Mare Şlem din carieră, impunându-se sâmbătă în finala turneului de tenis de la Wimbledon în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, în faţa tunisiencei Ons Jabeur, a şasea jucătoare a lumii.

Vondrousova, în vârstă de 24 de ani, se afla la a doua sa finală de Mare Şlem, după cea pierdută în 2019 la Roland Garros în faţa lui Ashleigh Barty, dar nu câştigase decât două meciuri pe iarbă în cariera sa până la participarea la Wimbledon anul acesta.

