8 sfaturi pentru a cumpăra o mașină second-hand

Cumpărarea unei mașini second-hand poate fi o adevărată plăcere, dar vine de obicei cu o provocare reală. Aproape 400.000 de mașini second-hand sunt vândute în fiecare an în România, așa că putem spune că piața este destul de mare. Având atât de multe opțiuni poate deveni copleșitor, deoarece nimeni nu îți va spune care mașină este cea mai bună pentru tine.

Cu toate acestea, am pregătit o listă de sfaturi utile care, deși nu îți garantează că vei alege cea mai bună opțiune, cu siguranță îți va ușura sarcina.

Cuprinsul acestui articol:

Determină suma pe care ți-o poți permite cu adevărat Fă o listă cu opțiunile posibile Compară prețurile Obține raportul istoricului auto al mașinii Contactează vânzătorul Inspectează mașina Negociază prețul

Determină suma pe care ți-o poți permite cu adevărat

Te împrumuți pentru a cumpăra o mașină? Dacă este așa, plata ratei lunare nu ar trebui să depășească 20% din salariul net. Nu uita că nu cumperi o mașină nouă, așa că fi pregătit să apară probleme neprevăzute. Vor fi foarte probabil reparații neașteptate, iar cel mai rău lucru este că nu le poți prezice în avans, așa că ia acest lucru în considerare în primul rând.

Fă o listă cu opțiunile posibile

Deși mulți oameni preferă în general să se țină de marca pe care o cunosc și în care au încredere, îți recomandăm să iei în considerare mai multe opțiuni. De exemplu, Audi A3 este cunoscută ca fiind o mașină second-hand bună. Dar costă câteva mii mai mult decât, să spunem, VW Golf, care este de asemenea o mașină excelentă. Dacă ești cu adevărat dornic să economisești bani, fă-ți o listă cu cel puțin trei mașini care ar îndeplini cerințele tale fără a depăși limita de preț.

Compară prețurile

Fii atent la locul din care alegi să cumperi mașina. Mașinile second-hand pot fi vândute în multe locuri, pe site-uri de anunțuri sau la dealeri specializați. Toți vor avea prețuri diferite, iar cel mai mic va fi probabil pe site-urile web unde vânzătorii privați își listează mașinile. Asigură-te că verifici site-urile web care îți oferă posibilitatea de a compara prețurile.

Obține raportul istoricului auto al mașinii

Obținerea unui raport al istoricului auto al mașinii este probabil unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru tine. Site-uri precum Rarom sau carVertical, de exemplu, pot în majoritatea cazurilor să îți furnizeze toate informațiile despre mașină, inclusiv kilometrajul real, unde a fost înmatriculată precedent, accidentele pe care le-ar fi putut avea și multe altele. În plus, utilizarea unui cupon de reducere carVertical îți poate oferi un discount la aceste servicii. Ultimul lucru pe care îl dorești este să descoperi că mașina pe care tocmai ai cumpărat-o are un trecut îndoielnic.

Contactează vânzătorul

Când ai găsit o mașină care ți se pare potrivită, sună mai întâi vânzătorul și cere-i cât mai multe detalii. Pune cât mai multe întrebări posibile despre vehicul, cum ar fi motivele pentru care proprietarul dorește să-l vândă. Ai putea descoperi lucruri care nu au fost publicate în anunț. Dacă în cele din urmă ești mulțumit de răspunsurile pe care le-ai primit, stabilește o întâlnire pentru a o vedea și a o conduce.

Inspectează mașina

Primul lucru de făcut este să conduci mașina cand aceasta are încă motorul rece, deoarece este cel mai bun mod de a afla dacă vehiculul are probleme ascunse. Verifică dacă frânele și volanul funcționează corect. Vezi dacă simți ceva neobișnuit în interiorul mașinii, cum ar fi miros de benzină sau ulei ars, verifică dacă funcționează clima sau uită-te după eventuale zgârieturi ale tapițeriei. Fă un tur al mașinii și uită-te după toate posibilele defecte ale caroseriei. Verifică anvelopele, geamurile, dacă există rugina vizibilă, etc.

Dacă încă nu ești convins, du mașina într-un service specializat ca să fie inspectată în profunzime de un mecanic profesionist înainte de a lua decizia de a o cumpăra.

Negociază

Discuția despre bani nu trebuie să fie o experiență neplăcută dacă ai un plan de negociere și ești hotărât să închei o afacere bună. Stabilește un preț maxim pe care îl poți plăti, dar pornește de la cel mai mic posibil. De obicei, vânzătorii privați sunt dispuși să negocieze între 5% si 10% din prețul mașinii.

Explică vânzătorului ce ai descoperit și, desigur, menționează defectele mașinii, dacă există. Nu uita că nu ai nimic de pierdut negociind, dar dacă funcționează, acest lucru te poate ajuta să economisești o sumă considerabilă de bani.

Deși există multe lucruri de făcut și mult efort de depus în prealabil, găsirea unei mașini decente și convenirea unui preț rezonabil este o experiență care te va ajuta pe viitor, așa că nu renunța și păstrează întotdeauna rezultatul în minte.

